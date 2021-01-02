Son dakika haber | Çocuk Hakları Komitesi üyesi Ayşenur'dan sağlık çalışanlarına "kara kalem" resimli destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Çocuk Hakları Komitesi üyesi Ayşenur'dan sağlık çalışanlarına "kara kalem" resimli destek

02.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 02.01.2021 12:54
Son dakika haber | Çocuk Hakları Komitesi üyesi Ayşenur'dan sağlık çalışanlarına

Son dakika haberi... Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi 15 yaşındaki Ayşenur Oral, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde cansiperane görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kara kalem resmini çizdi.

Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi 15 yaşındaki Ayşenur Oral, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde cansiperane görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kara kalem resmini çizdi.

Oral tarafından 2 günde çizilen ve sağlık personelinin de yer aldığı resim, Bakan Koca'ya gönderilecek.

Oral, AA muhabirine, bu zor günlerde insanların sağlığı için ailelerinden, çocuklarından ve sevdiklerinden uzak kalan sağlık çalışanlarına moral vermek için kara kalem çalışması yaptığını söyledi.

Hazırladığı resmi Sağlık Bakanı Koca'ya ulaştırılması amacıyla Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerine teslim ettiğini anlatan Oral, şöyle konuştu:

"Resim yapmayı çok seviyorum. İçinde bulunduğumuz bu kötü dönemde duyarlılık göstermek için yeteneğim olan bu alanı kullanmak istedim. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve hele şu zamanda çok çalışan sağlık çalışanlarımız için bu resmi yaptım. Bütün sağlık çalışanlarını çizemeyeceğim için temsili olarak bakanımızı çizdim. Ayrıca onun da çok büyük emeği var, gece gündüz çalışıyor, mesafe ve maske kurallarına uyulmasını söylüyor."

Oral, küçük de olsa sağlık çalışanlarına moral vermek istediğini vurgulayarak, "İnşallah 2021 hepimiz için çok sağlıklı, huzurlu bir yıl olur. Sadece ülkemiz için değil tüm dünya için bunu istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Prens Harry Serdar Ortaç Seren Serengil Cengiz Kurtoğlu
Spor Can Bartu Arda Turan Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Bursa Yılbaşı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Çocuk Hakları Komitesi üyesi Ayşenur'dan sağlık çalışanlarına "kara kalem" resimli destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 13:06:45. #1.15#
title