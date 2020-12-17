Son dakika haber | Çizgili Anadolu sırtlanı, silahla vurularak öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Çizgili Anadolu sırtlanı, silahla vurularak öldürüldü

17.12.2020 13:14 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:18
Son dakika haber | Çizgili Anadolu sırtlanı, silahla vurularak öldürüldü

Son dakika gündem haberi: GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili Anadolu sırtlanı, tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili Anadolu sırtlanı, tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

İlçeye bağlı Karadağ Mahallesi yakınlarında, otomobiliyle ilerleyen vatandaşlar yol kenarında hareketsiz yatan hayvanı fark etti. Araç çarpmasıyla yaralandığı düşünülen hayvanın yanına giden vatandaşlar, telef olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yaptığı incelemede, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili Anadolu sırtlanının  tabancayla ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi. Sırtlan bölgeden kaldırılırken, jandarma ekipleri hayvanı vuran kişinin tespiti için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Hadise Ezgi Mola Hakan Taşıyan Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Pierre Webo Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Çocuk Adana Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Çizgili Anadolu sırtlanı, silahla vurularak öldürüldü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 13:23:46. #1.15#
title