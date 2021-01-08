Son dakika haber... Cip dinlenme tesisine daldı: 1 ölü, 8 yaralı (2)
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Son dakika haber... Cip dinlenme tesisine daldı: 1 ölü, 8 yaralı (2)

08.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:50
Son dakika haber... Cip dinlenme tesisine daldı: 1 ölü, 8 yaralı (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre "BUGÜN İKİMİZDE ÖLECEĞİZ"Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu geçişinde dinlenme tesisine dalan cipin park halindeki araçlara ve yayalara çarpmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BUGÜN İKİMİZDE ÖLECEĞİZ"

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu geçişinde dinlenme tesisine dalan cipin park halindeki araçlara ve yayalara çarpmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tedavi altına alınan Semra Ak ifadesinde eşiyle araçta tartıştıklarını, "Bugün ikimizde öleceğiz" diye bağıran eşinin aracını dinlenme tesisindeki park halindeki araçların üzerine sürdüğünü söyledi. Semra Ak olayın ardından eşinin araçtan indikten sonra bıçakla boğazını kestiğini, kendisine de zarar vermesinden korktuğunu, ancak tesiste bulunanların araya girdiğini söyledi. Kendine zarar veren Naci Ak ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli),  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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