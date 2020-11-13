Aile vahşeti! Eşini ve oğlunu öldürüp pompalı tüfekle intihar etti
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Aile vahşeti! Eşini ve oğlunu öldürüp pompalı tüfekle intihar etti

13.11.2020 02:48 | Son Güncelleme: 13.11.2020 08:04

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cinnet getiren bir şahıs, av tüfeği ile önce boşanmak üzere olduğu eşi ve oğlunu, sonra kendisini öldürdü. Gözleri önünde kızı ve torunu öldürülen yaşlı kadın, "Ben çocuklarıma bakacağım" diye gözyaşı döktü.

Saat 00.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Keskin Sokak'ta edinilen bilgilere göre Veysel Özkan (54) isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Serap Özkan (44), oğlu Suat Özkan (26) ve ismi öğrenilemeyen kayınvalidesinin yaşadığı eve geldi. Evde Veysel Özkan ve Serap Özkan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ÖNCE EŞİ VE OĞLUNU, SONRA KENDİSİNİ VURDU

Kavga sırasında cinnet getiren Veysel Özkan eline aldığı pompalı tüfekle önce eşini, sonra da oğlunu vurdu. Veysel Özkan daha sonra pompalı tüfekle kendisini vurdu. Olay sırasında evde bulunan Serap Özkan'ın ismi öğrenilemeyen annesi olayı görünce, bağırarak yardım istedi. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

3 KİŞİNİN DE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Veysel Özkan, Serap Özkan ve Suat Özkan'ın hayatını kaybetti. Evde bulunan yaşlı kadın ise sinir krizi geçirdi. İlk müdahalesi yapılan kadın, sedyeyle ambulansa taşındı. Sedyenin üzerinde gözyaşı döken yaşlı kadın, "Beni bırakın, orada duramam. Çocuklarıma bakacağım" diyerek gözyaşı döktü. Ekipler tarafından sakinleştirilen kadın Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

CENAZELER EVDEN TEK TEK ÇIKARTILDI

Olay yeri incele ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından cenazeler evden tek tek çıkartılarak cenaze aracına taşındı. Cenazeler daha sonra otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aile vahşeti! Eşini ve oğlunu öldürüp pompalı tüfekle intihar etti
Aile vahşeti! Eşini ve oğlunu öldürüp pompalı tüfekle intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (28)
COŞKUN: Ekoınomik sıkıntımı nereden biliyorsunuz falan diyenlere şunu diyeyim boşanma aşamasında 44 yaşında kadın 26 yaşında oğlu annesinin evine yerleşiyorsa burada bariz bir ekonoik sıkınlı bir aile oldukları gerçeği çıkar belki sebep o değildir ama sonuç itibari ile 4 kişilik ailenin minumum geçinme endeksi 7 bin kusur liraysa ve as ücret 2300 liraysa bunun evlerin içine karabulut gibi çökmesi çok normaldir hır gür ordan başlar sinirler gerilince her şeye takılırsın
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S.D: Türkiye teksas a dönmüş 7 den 77 herkeste silay var peynir ekmek gibi. Yan bakan vuruluyor, Çıt desen silahlar konuşuyor . . .
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VTNDS: adaleti kendiniz sallayamazsınız
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