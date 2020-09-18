Kaza yapan yaşlı adamın imdadına çevredekiler koştu! Aracı kaldırarak kurtardılar
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Kaza yapan yaşlı adamın imdadına çevredekiler koştu! Aracı kaldırarak kurtardılar

Çin'de elektrikli bisikletle seyir halindeyken bir aracın altında kalan yaşlı adam, kazayı gören vatandaşların aracı kaldırmasıyla kurtulabildi.

18.09.2020 13:49 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:26

Çin'in Nanjing kentinde elektrikli bisikletiyle çarptığı aracın altında kalan yaşlı adam çevredekilerin aracı yukarı kaldırmasıyla kurtarıldı.

110 SANİYEDE KURTARDILAR

Çin'in Nanjing kentinde elektrik bisikletiyle seyir halindeki yaşlı bir adam, kavşaktaki başka bir araca çarptı. Kaza sonucu yaşlı adam aracın altında kaldı. Bu sırada kazayı gören çevredeki araçların sürücüleri polise haber verirken, aracın altında sıkışan yaşlı adamın yardımına koştu. Onlarca kişi 110 saniyede aracı kaldırarak yaşlı adamı kurtarmayı başardı. Hastaneye kaldırılan adamın tedavisi sürüyor.

Kaza yapan yaşlı adamın imdadına çevredekiler koştu! Aracı kaldırarak kurtardılar

Kaynak: İHA

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