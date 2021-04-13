Son dakika haber | CHP Nazilli İlçe Başkanlığı'na asılan pankartı polis kaldırdı
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Son dakika haber | CHP Nazilli İlçe Başkanlığı'na asılan pankartı polis kaldırdı

Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Güncel
Son dakika haber | CHP Nazilli İlçe Başkanlığı'na asılan pankartı polis kaldırdı

Son dakika haberleri: CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Nazilli İlçe Başkanlığı binasının balkonuna asılan '128 milyar dolar nerede?

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Nazilli İlçe Başkanlığı binasının balkonuna asılan '128 milyar dolar nerede?' yazılı pankart, polis ekiplerince kaldırıldı.

CHP'nin yurt genelinde reklam panolarına astığı '128 milyar dolar nerede?' yazılı afiş, bu kez de Nazilli'de CHP İlçe Teşkilatı binasına asıldı. CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Kurnaz ve partinin il yöneticileri Mustafa Ertekin ve Serdar Alptekin tarafından parti binasına balkonuna asılan ve kısa süre kalan pankart, savcılık talimatıyla polis tarafından kaldırıldı. Polis, pankartı asan partililere durum hakkında bilgilendirmede de bulundu.

Astıkları pankartta hiçbir hakaret olmadığını dile getiren CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Kurnaz, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun '128 milyar dolar nerede?' sorusunu, biz de soruyoruz. Nazilli halkına da soruyoruz. Bu pankartta Sayın Cumhurbaşkanımıza hiçbir hakaret söz konusu değil. Savcılıktan gerekli yazıyı bekliyoruz. İl yöneticilerimizin dediği gibi savcılıktan yazı gelirse boynumuz kıldan ince. Tekrar söylüyorum, astığımız pankartta hiçbir hakaret yoktur" dedi.CHP Aydın İl Yöneticisi Mustafa Ertekin de yaptığı açıklamada, "Pankartımızı astık. Polis ekipleri kaldırmamızı istediler. Savcılık kararı olduğunu ilettiler. Pankartımızda vatandaşımızın da merak ettiği soruyu yönelttik. Kesinlikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret yok" dedi.

Pankartın kaldırılmasının ardından CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kurnaz, CHP İl yöneticileri Ertekin ve Alptekin ifade vermek üzere Dallıca Mahallesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.


Son dakika haber | CHP Nazilli İlçe Başkanlığı'na asılan pankartı polis kaldırdı
Son dakika haber | CHP Nazilli İlçe Başkanlığı'na asılan pankartı polis kaldırdı
Son dakika haber | CHP Nazilli İlçe Başkanlığı'na asılan pankartı polis kaldırdı
Son dakika haber | CHP Nazilli İlçe Başkanlığı'na asılan pankartı polis kaldırdı
Son dakika haber | CHP Nazilli İlçe Başkanlığı'na asılan pankartı polis kaldırdı
Son dakika haber | CHP Nazilli İlçe Başkanlığı'na asılan pankartı polis kaldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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