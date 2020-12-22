Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Arnavutluk'a geldi
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Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Arnavutluk'a geldi

22.12.2020 18:58 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:04

Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'un Başkenti Tiran geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'un Başkenti Tiran geldi. Tiran Uluslararası Havalimanında Türkiye'nin Arnavutluk Büyükelcisi Murat Ahmet Yörük ve protokol heyeti karşıladı.

Bakan Kurum Tiran Uluslararası Havalimanından beraberinde ki heyeti ile birlikte Arnavutluk Büyükelçiliğne hareket etti. Kurum, Arnavutluk'taki temasları kapsamında Tükiye'nin Tiran Büyükelçiliğinde Murat Ahmet Yörük ile görüştü.

Bakan Murat Kurum Türkiye'nin Tiran Büyükelciliğinde ki temaslarının ardından Arnavutluk Başbakanlık Ofisine hareket ederek burada Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaji ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdikten sonra heyetler arası görüşmeye geçildi.

Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Arnavutluk'a geldi
Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Arnavutluk'a geldi
Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Arnavutluk'a geldi
Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Arnavutluk'a geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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