Son dakika haber... Çekmeköy'deki trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi yaralandı
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Son dakika haber... Çekmeköy'deki trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi yaralandı

Son dakika haber... Çekmeköy'deki trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Adem Koç - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Çekmeköy'de 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.

Çekmeköy'de 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şile Otoyolu Kirazlıdere Mevkisi'nde giden Fatih Güneş idaresindeki 34 DJS 704 plakalı otomobil ile aynı yönde arkadan gelen 35 UKS 70 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürücünün ismi bilinmeyen 35 UKS 70 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı ve yolun sağına savruldu. Ters dönen otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 1 kişi sıkıştı. Diğer otomobili kullanan Güneş ise aracını yol kenarında durdurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, ters dönen aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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