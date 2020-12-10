Son dakika haber... Çay hırsızları yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Çay hırsızları yakalandı

10.12.2020 16:32 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:37
Son dakika haber... Çay hırsızları yakalandı

Son dakika haberleri... Malatya'da marketlerden çay hırsızlığı yapan iki zanlı, 32 saatlik kamera görüntüsü izlenmesi sonucu yakalandı.

Malatya'da marketlerden çay hırsızlığı yapan iki zanlı, 32 saatlik kamera görüntüsü izlenmesi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Bostanbaşı ve Yakınca mahallelerindeki 5 marketten çaylar çalındı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri tarafından 32 saatlik kamera görüntüsü izlendi. Görüntülerin izlenmesi sonucu şahısların O. T. ve İ. Ö. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 zanlı adli makamlara sevk edilecek.

Ayrıca şahıslardan elde edilen 6 paket çay ve 1 adet alkollü içecek müştekilerine teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber: Üç işyerine giren hırsız bir gün içerisinde yakalandı
Son dakika haber: Üç işyerine giren hırsız bir gün içerisinde yakalandı
Son dakika haber... Klima hırsızları güvenlik kamerasında
Son dakika haber... Klima hırsızları güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri: Hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandılar
Son dakika haberleri: Hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mehmet Ersoy Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Sörloth Şenol Güneş Sinan Gümüş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Çay hırsızları yakalandı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:41:16. #1.15#
title