Son dakika haber... Çatak'ta çatı yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Çatak'ta çatı yangını

Son dakika haber... Çatak'ta çatı yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'ın Çatak ilçesindeki bir evin çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Van'ın Çatak ilçesindeki bir evin çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Adnan Şipal'a ait evin çatısında meydana geldi. Yangın çıktığını ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, çatıda maddi zarar meydana geldi. - VAN

Son dakika haber... Çatak'ta çatı yangını
Son dakika haber... Çatak'ta çatı yangını
Son dakika haber... Çatak'ta çatı yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu
Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu
Yeni doğan oğlak ve kurtarabildiği hayvanları tesellisi oldu...Evini, arabasını ve hayvanlarını kaybetti, gözyaşları içinde böyle anlattı
Yeni doğan oğlak ve kurtarabildiği hayvanları tesellisi oldu...Evini, arabasını ve hayvanlarını kaybetti, gözyaşları içinde böyle anlattı
Evini yakan adam, hiçbir şey olmamış gibi bankta oturup izledi
Evini yakan adam, hiçbir şey olmamış gibi bankta oturup izledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Erken Çağatay Akman Prens William
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Fatih Terim Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Çatak'ta çatı yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 15:13:07. #1.16#

title