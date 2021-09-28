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Son dakika haber! Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı

AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Çankırı merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ilgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu imal ve ticareti ile Ateşli Silahlar, Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarını işleyen şüphelilere yönelik Çankırı, İstanbul, Kastamonu, Karabük ve Samsun'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14'ü uyuşturucu satıcısı, 27'si uyuşturucu kullanıcısı 37 kişi yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 512 gram esrar, 750 mililitre uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 9 gram metamfetamin, 60 sentetik uyuşturucu hap, 84 gram kenevir tohumu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları, uyuşturucu ambalaj malzemesi, 2 tabanca, 15 fişek, 10 cep telefonu ve 10 SIM kart ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri
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