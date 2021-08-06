Son dakika haber... Çanakkale'den yangın bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi
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Son dakika haber... Çanakkale'den yangın bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi

Son dakika haber... Çanakkale'den yangın bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi
Anadolu Ajansı / Serten Akkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Biga Süt Üreticileri Birliği ve ilçe sakinleri tarafından hazırlanan, içerisinde içme suyu ile temel ihtiyaç malzemesi bulunan 3 yardım tırı, orman yangınlarının yaşandığı Antalya ve Muğla'ya ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Biga Süt Üreticileri Birliği ve ilçe sakinleri tarafından hazırlanan, içerisinde içme suyu ile temel ihtiyaç malzemesi bulunan 3 yardım tırı, orman yangınlarının yaşandığı Antalya ve Muğla'ya ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Birliğin yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Çimen, bölgeye destekte bulunmak için 2 yardım tırı gönderilmesine karar verdiklerini söyledi.

Çimen, "Bölge üreticilerine kayıpları için sabırlar, yeniden üretime geçebilmeleri için kolaylıklar dileriz." dedi.

Öte yandan esnaf Gizem Şen Çiçek de sosyal medyadan esnafı organize ederek yardım topladı.

Şen, AA muhabirine, yangını başladığı günden itibaren sosyal medyadan takip ettiğini ve bu duruma üzüldüğünü belirterek, mağdurlara destek için yardım kampanyası başlattığını anlattı.

Büyük destek gördüklerini dile getiren Şen, bölgeye içerisinde içme suyu ile temel ihtiyaç malzemesi bulunan bir tır yardım gönderdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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