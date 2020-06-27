Son dakika haber: Çanakkale'de YKS heyecanı Gelen son dakika haberine göre ÇANAKKALE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT'ye giren adaylar koronavirüs tedbirlerine uyularak sınav salonlarına alındı.

ÇANAKKALE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT'ye giren adaylar koronavirüs tedbirlerine uyularak sınav salonlarına alındı.

Çanakkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına giren adaylar, okullara, koronavirüs tedbirlerine uyularak alındı. Sosyal mesafe uygulanarak sınav salonlarına alınan adaylarda maske kontrolü yapıldı. Veliler ise çocuklarını, okul bahçelerinde bekledi.

Sınava giren Emir Üstün (19), "Heyecanımız tabi ki var. Öğretmenlerimiz, bize uzaktan eğitimde yardımcı oldular. Maskemizi, dezenfektanımızı aldık. Güzel bir sınav olsun inşallah. İyi bir puan alıp, 4 yıllık işletme okumak istiyorum. Ticaret yapıyoruz. Kendi işimizi yönetmek istiyorum" dedi.

Lapseki'nin Yenice köyünden kızı Kübra Can'ı sınava getiren Recep Can, "Heyecanla sınavı bekliyoruz. Kızımın başarılı olup, 4 yıllık bir okulu kazanmasını istiyorum. Kızım heyecana kapılıp, strese girmezse ve sınavda başarılı olursa, biz de kendimizi başarılı olmuş sayacağız. Sevineceğiz. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA