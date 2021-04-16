Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Bilecik, Yalova, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Bilecik, Yalova, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Bursa'da polis ekipleri, birçok noktada uygulama yaptı, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

Kalabalık meydanlar, caddeler ve yollarda sessizlik hakim oldu.

Eskişehir

Eskişehir'de yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler ve sokaklar ile Porsuk Bulvarı kısıtlamayla sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamı dışında olanlar bulundu. Polis ekipleri, uygulama noktalarında kontroller gerçekleştiriyor.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve beraberindekiler, uygulama noktalarını ziyaret etti.

Bilecik

Bilecik'te kısıtlamayla kentin işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerlerinde kısıtlamayla sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri, sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yapıyor.

Çanakkale

Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar tarafından riayet ediliyor.

Kent merkezinde belirlenen kavşaklarda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önlemler alındı.

Çarşı Caddesi ve Demircioğlu Caddesi gibi kentin işlek bölgeleri sessizliğe büründü.

Kütahya

Kütahya'da kentin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı, sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, önemli kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.

Yalova

Yalova'da kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşların kalabalık bulunduğu sahil bölümleri, parklar, meydan, cadde ve yollarda sessizlik hakim oldu.

Şehrin farklı noktalarında oluşturulan denetim noktalarında görevli polis ekipleri, kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguluyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Araştırma Kavşağı'nda oluşturulan noktalarda araçlar üzerinde inceleme yapan ekipler, kısıtlamaya uymayanlara yönelik işlem gerçekleştiriyor.

Balıkesir

Balıkesir'de kısıtlama kapsamında Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Polis ve jandarma ekipleri ile ve bekçiler, şehrin çeşitli noktalarında denetimlerine devam ediyor.

Araçları durduran ekipler, sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz