Son dakika haber: Cami inşaatından düşen kalıp ustası öldü - Haberler
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Son dakika haber: Cami inşaatından düşen kalıp ustası öldü

Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Cami inşaatından düşen kalıp ustası öldü

Gelen son dakika haberlerine göre ADANA'nın Kozan ilçesinde, cami inşaatında çalışan usta Ali Çiçek (57), kubbe kalıbını sökerken düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, cami inşaatında çalışan usta Ali Çiçek (57), kubbe kalıbını sökerken düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Hacımirzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kalıp ustası Ali Çiçek, yapımına devam edilen Karacaoğlan Camii kubbesinin kalıbını söktüğü sırada dengesini kaybederek, beton zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, inceleme başlatırken, Ali Çiçek'in cansız bedeni, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Son dakika haber: Cami inşaatından düşen kalıp ustası öldü

Son dakika haber: Cami inşaatından düşen kalıp ustası öldü

Son dakika haber: Cami inşaatından düşen kalıp ustası öldü

Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Son Dakika Haberleri
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