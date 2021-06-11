Son dakika haber | Çaldığı motosikletle kaza yaptı: 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı

Son dakika haber: Çaldığı motosikletle kaza yaptı: 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı Antalya'da çaldığı motosiklet ile polisin ilerlerken polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaza yapınca yakalanan hırsızlık şüphelisinin 170 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Çaldığı motosikletle kaza yaptı: 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı

ANTALYA - Antalya'da çaldığı motosiklet ile polisin ilerlerken polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaza yapınca yakalanan hırsızlık şüphelisinin 170 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerinde devriye görevi yapan motosikletli yunus timleri plakasız bir motosikleti kullanan küçük yaştaki çocuğa 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü ters şeritten kaçmaya başladı. Yunus Timleri, yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonrası sürücüyü Burhanetin Onat Caddesi'nde refüje çarparak kaza yapınca yakaladı. Ellerine ters kelepçe takılan 13 yaşındaki Ş.B'nin bir hayli sakin olduğu görüldü. Kaldırıma oturtulan çocuğa alkolmetre de üfletildi. Polis Merkezi'ne götürülen Ş.B'nin ifadesinde motosikletin çalıntı olmadığını 100 liraya satın aldığını söylediği öğrenildi. Yapılan araştırmada ise motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Ş.B'nin ise benzer suçlarda 170 kaydının olduğu belirlendi.

Motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar