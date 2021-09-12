Manavgat'taki orman yangınında zarar görenlere yardımlar sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manavgat'taki orman yangınında zarar görenlere yardımlar sürüyor

AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel
Manavgat'taki orman yangınında zarar görenlere yardımlar sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesindeki orman yangınında zarar gören vatandaşlara eşya yardımına bulunmaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesindeki orman yangınında zarar gören vatandaşlara eşya yardımına bulunmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sosyologları yangında büyük zarar gören Ulukapı, Karavca, Güzelyalı, Oymapınar, Dikmen ve Evrenseki Mahalleleri'nde ihtiyaç belirleme çalışması yaptı.

İncelemesi tamamlanan ve talebi belirlenen ailelere beyaz eşya, kanepe, halı, fırın, elektrik süpürgesi ve mutfak eşyaları teslim edildi.

Eşya ihtiyacı karşılanan mahalle sakinlerinden Erdal Sert, ekiplere teşekkür etti.

Manavgat'taki orman yangınında zarar görenlere yardımlar sürüyor

Manavgat'taki orman yangınında zarar görenlere yardımlar sürüyor

Manavgat'taki orman yangınında zarar görenlere yardımlar sürüyor

Manavgat'taki orman yangınında zarar görenlere yardımlar sürüyor

Manavgat'taki orman yangınında zarar görenlere yardımlar sürüyor

Manavgat'taki orman yangınında zarar görenlere yardımlar sürüyor

Manavgat'taki orman yangınında zarar görenlere yardımlar sürüyor

Manavgat'taki orman yangınında zarar görenlere yardımlar sürüyor

Manavgat'taki orman yangınında zarar görenlere yardımlar sürüyor

Manavgat'taki orman yangınında zarar görenlere yardımlar sürüyor

AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Beren Saat Düm Tek Tek
Spor Ozan Tufan Arda Turan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Ersin Tatar Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manavgat'taki orman yangınında zarar görenlere yardımlar sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 12:15:36. #1.17#