Manavgat'taki orman yangınında zarar görenlere yardımlar sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesindeki orman yangınında zarar gören vatandaşlara eşya yardımına bulunmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sosyologları yangında büyük zarar gören Ulukapı, Karavca, Güzelyalı, Oymapınar, Dikmen ve Evrenseki Mahalleleri'nde ihtiyaç belirleme çalışması yaptı.

İncelemesi tamamlanan ve talebi belirlenen ailelere beyaz eşya, kanepe, halı, fırın, elektrik süpürgesi ve mutfak eşyaları teslim edildi.

Eşya ihtiyacı karşılanan mahalle sakinlerinden Erdal Sert, ekiplere teşekkür etti.