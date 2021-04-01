Son dakika haber... Bursa Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı'nın temeli atılacak
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Son dakika haber... Bursa Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı'nın temeli atılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Bursa Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı'nın temeli atılacak

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak.

Çeşitli incelemeler ve ziyaretlerde bulunmak için Bursa'ya gidecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ziyaretleri öncesinde Bursa Emek - YHT Gar - Şehir Hastanesi Metro Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak.

Temeli atılacak hattın, mevcutta işletmede olan Emek-Arabayatağı HRS hattına yapılacak uzatma ile istihdam ve hasta sirkülasyonunun fazla olduğu Şehir Hastanesine ve Emek-Şehir Hastanesi arasında kalan yerleşim yerlerine hizmet etmesi amaçlanıyor.

Toplam 4 istasyon 6 kilometre uzunluğunda olacak hat, şehir hastanesi raylı sistem bağlantısını sağlayacak. Hattın tamamlanmasıyla, Bursa'da mevcutta bulunan raylı sistem uzunluğu 46,7 kilometreden 52,7 kilometreye çıkacak.

Aynı zamanda bu hattın YHT istasyonunun da yapımı yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devam eden Bursa-Yenişehir-Osmaneli YHT hattı ile entegre edilerek şehirlerarası demiryolu ulaşımın Kentiçi Raylı Sistem Hattı (HRS) ile entegre edilmesi sağlanacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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