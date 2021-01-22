Son dakika haber: Bursa'da sürücü kontrolü kaybetti, ilk önce işçi servisine ardından durağa girdi: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haber: Bursa'da sürücü kontrolü kaybetti, ilk önce işçi servisine ardından durağa girdi: 1 ölü, 4 yaralı

22.01.2021 07:32 | Son Güncelleme: 22.01.2021 07:40

Son dakika haberi: Bursa'da sürücü kontrolü kaybetti, ilk önce işçi servisine ardından durağa girdi: 1 ölü, 4 yaralı Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin önce işçi servisine ardından da otobüs durağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Bursa'da sürücü kontrolü kaybetti, ilk önce işçi servisine ardından durağa girdi: 1 ölü, 4 yaralı

BURSA - Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin önce işçi servisine ardından da otobüs durağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesinde saat 01.00 sıralarında Eskişehir-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bedir Olgunyönetimindeki 16 LOL 28 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce işçi servisine daha sonra yol kenarında bulunan otobüs durağına çarpıp, devrildi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada sürücü Bedir Olgun yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Muzaffer Samet T. ile Osman G., Yusuf B., ve Bilal B. ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Araştırma ve Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bedir Olgun'nun cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Son dakika haber: Bursa'da sürücü kontrolü kaybetti, ilk önce işçi servisine ardından durağa girdi: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber: Bursa'da sürücü kontrolü kaybetti, ilk önce işçi servisine ardından durağa girdi: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber: Bursa'da sürücü kontrolü kaybetti, ilk önce işçi servisine ardından durağa girdi: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber: Bursa'da sürücü kontrolü kaybetti, ilk önce işçi servisine ardından durağa girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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