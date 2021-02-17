Son dakika haber: Bursa'da silahla yaralama sanığı duruşmada tutuklandı
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Son dakika haber: Bursa'da silahla yaralama sanığı duruşmada tutuklandı

17.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:12
Son dakika haber: Bursa'da silahla yaralama sanığı duruşmada tutuklandı

Son dakika haberleri... Bursa'da 15 yaşındaki çocuğu silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, duruşmada tutuklandı.

Bursa'da 15 yaşındaki çocuğu silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, duruşmada tutuklandı.

Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık K.B. (17), olayda yaralanan E.K. (15) ve annesi Esen K. ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesinin ardından sanığın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında gazetecilere konuşan anne Esen K, sanığın tutuklanmasının kendilerini bir nebze de olsa rahatlattığını söyledi.

E.K'nin ailesinin avukatı Burcu Özcan Yıldız ise adaletin yerini bulacağına inandıklarını belirterek, "Sanığın kaçma ve delilleri karartma şüphesi olabilir. Bundan dolayı heyet tutuklama kararı verdi." dedi.

Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde 29 Temmuz 2020'de babasına ait tabancayla bir parkta şakalaştıkları sırada E.K'yi boynundan yaraladığı iddia edilen K.B. gözaltına alınmıştı. K.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, E.K. ise hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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