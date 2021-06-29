Son dakika haber | Bursa'da orman yangını

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da balık hali yanındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bursa'da balık hali yanındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'ne 4 kilometre uzaklıkta bulunan balık halinin yanındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Alevlerin sardığı bölgede yol olmadığı için itfaiye ekipleri alevlere güçlükle müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı