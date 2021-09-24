Son dakika haber: Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haber: Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

AA / Emin İleri - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi, Altıparmak Caddesi'ne yakın bir konumda bulunan metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi, Altıparmak Caddesi'ne yakın bir konumda bulunan metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yahşibey Mahallesi Çarıklı Değirmen Sokak'ta bulunan metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, daha sonra ekipler tarafından söndürüldü.

AA / Emin İleri - Son Dakika Haberleri
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