Son dakika haber... Bursa'da krom madeninde gazdan etkilenen 8 işçiden biri hayatını kaybetti

BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde krom madeninde karbonmonoksit gazından etkilenen bir madenci hayatını kaybetti, 7 İşçi hastaneye kaldırıldı.

Özel maden ocağında çalışan Ömer Erkaya (34) ve M.K. galeride henüz belirlenemeyen nedenle açığa çıkan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Durumu fark eden diğer işçiler, Erkaya ve M.K'yi maden ocağına girerek dışarıya çıkardı.

İhbar üzerine maden sahasına sevk edilen sağlık ekipleri, Erkaya ve M.K. ile onları ocaktan çıkarırken gazdan etkilenen 6 işçiyi Harmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ömer Erkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. M.K'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, diğer işçilerin taburcu edildiği öğrenildi.

Harmancık Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, AA muhabirine, olay yerinde bilirkişilerin ve savcının incelemesinin sürdüğünü belirterek, "Verilen ifadeler ve raporlar doğrultusunda bir ihmal varsa gerekli işlemler yapılacak." ifadesini kullandı.

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