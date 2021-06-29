Son dakika haber! Bursa'da komşular arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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Son dakika haber! Bursa'da komşular arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Son dakika haber! Bursa'da komşular arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bursa'nın Osmangazi ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kovukçınar Mahallesi 7. Nilüfer Sokak'ta Kenan Ateş (48) ile C.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K, evinden aldığı bıçakla Ateş'i göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ateş kurtarılamadı.

Şüpheli C.K. ise polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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