Son dakika haber! Bursa'da kardeşini öldüren kadın tutuklandı
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Son dakika haber! Bursa'da kardeşini öldüren kadın tutuklandı

Son dakika haberi... Bursa'nın Gemlik ilçesinde kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Son dakika haber! Bursa'da kardeşini öldüren kadın tutuklandı
21.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:33

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Hasan Ali Y'nin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Gülderen Y. (48), işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Katil zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gülderen Y. ifadesinde, babası Nazım Y'yi (75) alarak araçla annesi Fatma Y'nin (70) yanına gittiğinde, uzaklaştırma kararı bulunan kardeşi Hasan Ali Y'nin kendilerine taşlarla saldırdığını, bunun üzerine eve girdiklerini anlattı.

Kapıyı kilitleyip yukarı çıktıklarını belirten Gülderen Y, babasına ait ruhsatlı tüfeği alıp balkona çıktığını, taş atmaya devam edip eve zorla girmeye çalışan kardeşine doğru ateş ettiğini söyledi.

Ayrıca Gülderen Y, daha önce anne ve babasını darbettiğini öne sürdüğü kardeşinin, kendisini ölümle tehdit etmesine ilişkin olaydan bir gün önce mahkemeye çıktıkları bilgisini verdi.

İlçede, kırsal Cihatlı Mahallesi'nde 19 Eylül'de anne ve babasına ait eve zorla girmeye çalıştığı iddia edilen Hasan Ali Y. (39), ablası tarafından tüfekle vurularak yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Ali Y. kurtarılamamış, katil zanlısı ablası ise gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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