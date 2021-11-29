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Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından feci şekilde öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından feci şekilde öldürüldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde evine ek gelir sağlayabilmek için hafta sonları kozalak toplamaya çıkan 28 yaşındaki Ceyhun Çetin, kozalakları çalmak isteyen hırsızlar tarafından hunharca öldürüldü.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Karacabey ilçesine bağlı kırsal Okçular mahallesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası Ceyhun Çetin, evine ek gelir sağlayabilmek için kozalak toplamaya gitti. Gün boyu kozalak toplayan genç adam akşam saatlerinde tanımadığı kişilerin topladığı kozalakları çalmaya çalıştığını fark etti.

KOZALAK TOPLAMA APARATIYLA DÖVDÜLER

Çıkan arbede kavgaya dönüştü. 6 hırsızlık zanlısı, genç adamı kozalak toplama aparatıyla dövdükten sonra bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Ceyhun Çetin, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine önce Karacabey Devlet Hastanesine oradan da Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayan Ceyhun Çetin hayatını kaybetti.

YAKALANDILAR

Olayın ardından harekete geçen Karacabey Jandarma Komutanlığı ekipleri ve polis, kaçan 6 şüpheliden 5'ni yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından feci şekilde öldürüldü

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