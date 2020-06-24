Son dakika haber | Bursa'da doğa olayında hasar tespiti yapıldı
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Son dakika haber | Bursa'da doğa olayında hasar tespiti yapıldı

Son dakika gelişmesine göre Bursa Valiliği, 21 Haziran 2020 tarihinde Bursa'da meydana gelen doğa olayı baskınına ilişkin son durumu açıkladı.

Son dakika haber | Bursa'da doğa olayında hasar tespiti yapıldı
24.06.2020 06:40 | Son Güncelleme: 24.06.2020 06:44

Bursa Valiliği, 21 Haziran 2020 tarihinde Bursa'da meydana gelen doğa olayı baskınına ilişkin son durumu açıkladı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"21 Haziran 2020 tarihi saat 18: 30'da başlayan aşırı yağışlar İlimizde sel ve su baskınlarına neden olmuştur.

İlimizde bulunan 17 ilçemizin 12'sinde hasar ve can kaybı olmamıştır. Gürsu, Kestel, Yenişehir, Orhangazi ve İznik ilçelerimizde tarım arazileri, yol ve altyapı zararları bildirilmiş olup bina hasar tespiti ve zarar tespitine ilişkin çalışmalar tamamlanmış, tarım hasar tespiti çalışmaları saha ekiplerimizce devam etmektedir.

Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından 500.000 TL acil yardım ödeneği Valiliğimiz emrine gönderilmiş olup en kısa zamanda dağıtımı gerçekleştirilecektir.

21 Haziran 2020 tarihinde yaşanan sel, su baskınlarında Kestel Dudaklı Mahallesinde 22 yaşında engelli 1 kadın vatandaşımız ve Kestel Kayacık Mahallesinde 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp olan 1 vatandaşımızın arama- kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Kayacık-Narlıdere Mahallelerimiz arasında belirlenen dört bölgede bugün itibariyle 136 arama kurtarma personeli, 47 araç ve 3 köpek ile arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Bolu ve Kocaeli illerinden JAK ekipleri çalışmalara destek vermektedir.

Enerji verilmeyen yerleşim birimimiz bulunmamaktadır.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında görevi bulunan kurum ve kuruluşlar çalışmalarına devam etmekte olup, Kızılay, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve STK'lar tarafından mahalle sakinlerimize ve bölgede çalışan personellerimize 3 öğün yemek dağıtımı yapılmaktadır.

Güvenlik ve Trafik Çalışma Grubu olay yeri ve çevresinde; 6 asayiş, 6 trafik, 2 JÖH ekibi olmak üzere toplam 62 jandarma personeli ile çalışmalarını sürdürmektedir.

4 adet 112 Ekibi, 4 adet UMKE Ekibi olmak üzere toplam 8 ekip ve 27 sağlık personeli görevlendirilmiştir.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından 12 ekip 24 personel ile hasar tespit çalışması yapılmış olup çalışmalar tamamlanmıştır. Yapılan çalışmalara göre;

Kestel Dudaklı Mahallemizde 107 bina kontrol edilmiş, 6 ağır hasar (3 konut, 3 depo),

22 hafif hasar, 79 hasarsız bina.

Kestel Kayacık Mahallemizde 30 bina kontrol edilmiş 1 az hasarlı bina.

Orhangazi Bayırköy Mahallemizde 60 ev kontrol edilmiş 1 az hasarlı bina.

Orhangazi Yenisölöz Mahallemizde 17 hasarsız 2 az hasarlı bina tespit edilmiş.

Kestel Narlıdere Mahallemizde 1 istinat duvarının yıkıldığı hasarlı bina olmadığı.

Kestel Barakfakih OSB'de 10 fabrikada yapılan incelemelerde binaların hasarsız olduğu.

İznik Müşküle Mahallemizde ağır hasarlı 1 adet kerpiç bina olduğu tespit edilmiştir.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğümüze ait 7, Orman Bölge Müdürlüğümüze ait 1, DSİ 1. Bölge Müdürlüğümüze ait 2, Yıldırım Belediyesine ait 1, Kestel Belediyesine ait 6 ve STK'larımıza ait 2 iş makinası - araç olmak üzere toplamda 19 iş makinası - araç ile altyapı ve teknik destek çalışmaları yürütülmektedir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ 236 personel, 65 iş makinesi - araç ile altyapı çalışmalarına destek vermektedir.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce; etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları 6 ekip ve 19 personel ile Dudaklı, Narlıdere, Barakfakih, Serme, Gölcük ve Aksu mahallelerimizde devam etmektedir.

Yine il Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce;

Kestel İlçemizde 12000 dönüm tarım alanı, 17 adet kuzu, 58 adet arılı kovan ve 400 adet kanatlı hayvan.

İznik İlçemizde 3250 dönüm tarım alanı.

Gürsu İlçemizde 5000 dönüm tarım alanı, * Yenişehir İlçemizde 7250 dönüm tarım alanı.

İnegöl İlçemizde 2500 dönüm tarım alanı, Orhangazi İlçemizde 500 dönüm tarım alanının zarar gördüğü bugün itibariyle tespit edilmiştir

İl Defterdarlığımız tarafından zarar tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz; psiko-sosyal destek anlamında 12 ekip 24 personel olmak üzere toplamda 44 personel ile çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar 118 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 193 vatandaşımıza psiko-sosyal destek sağlanmıştır.

Kestel Kaymakamlığı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca bugün itibariyle Dudaklı Mahallemizde sel felaketinde zarar gören 63 kişinin hesabına toplamda 130.500 TL nakdi yardım yatırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA

Kaynak: İHA

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