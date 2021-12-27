Son dakika haber... Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun cenazesi toprağa verildi

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'da ateşe verilip üzerine atılan dezenfektanla yanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi.

Olaydan 17 gün sonra yaşamını yitiren Burak Altun'un cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işleminin ardından Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'ndeki Ermantaş Camisi'ne getirildi.

Çocuğun babası Tamer Altun ve yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Burak Altun'un naaşı, ikindi vakti ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adli kontrol şartıyla salıverilen şüpheli İ.K. ise yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde 10 Aralık'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre Burak Altun (14) iki arkadaşı ile parkta otururken, dezenfektanı poşete koyarak parka gelen İ.K. (13) elindeki poşeti ateşe verip Altun'un üzerine atmıştı. Ağır yaralanan Altun, hastanede tedavi altına alınmış, gözaltına alınan İ.K. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. ?Olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı.

AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri

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