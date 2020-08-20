Son dakika haber | Bursa'da canlı bomba tutuklanırken beraberindeki 4 kişi sınır dışı edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Bursa'da canlı bomba tutuklanırken beraberindeki 4 kişi sınır dışı edildi

Son dakika habere göre Bursa'da canlı bomba tutuklanırken beraberindeki 4 kişi sınır dışı edildi Bursa'da kırmızı bisikletinin ele verdiği DEAŞ'lı canlı bomba ve onunla bağlantılı 4 terör örgütü mensubu sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

20.08.2020 21:59 | Son Güncelleme: 20.08.2020 22:16

Bursa'da canlı bomba tutuklanırken beraberindeki 4 kişi sınır dışı edildi

BURSA - Bursa'da kırmızı bisikletinin ele verdiği DEAŞ'lı canlı bomba ve onunla bağlantılı 4 terör örgütü mensubu sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının bomba hazırlarken çekilmiş görüntüleri, ele geçirilen düzenekler, canlı bomba yelekleri ise delil olarak Savcılığa götürüldü. DEAŞ'lı canlı bomba M.A. tutuklanırken beraberindeki 4 kişi sınır dışı edildi.

Temmuz ve Ağustos aylarında İnegöl ilçesinde 5 yerin kundaklanmasından yola çıkan Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 15 gün boyunca 2 kilometrelik bir alanda bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Kameralarda kırmızı bisikletli bir kişinin yangın bölgesinden uzaklaştığını belirleyen ekipler kırmızı bisikletten yola çıkarak incelemeler sonucunda eşkalini belirlediği M.A.'yı teknik takibe aldı. Ekipler şüpheliyi İnegöl ilçesindeki saklandığı evinde gözaltına aldı.

Şüpheli M.A.'nın kundakladığı yerlerin güvenlik kameralarının önünde çekildiği özçekimlerden şüphelenen ekipler, şüpheli M.A.'nın çektiği fotoğrafları, DEAŞ terör örgütüne Telegram üzerinden gönderdiğini tespit etti. Bunun üzerine şüphelinin evinde arama yapan ekipler çekyatın bazası altında bulunan astara saklanmış halde, canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere olan canlı bomba yeleği, patlayıcı madde, barut, güçlendirmede kullanılacak olan saçma ve çivileri ele geçirdi. Şüpheli daha sonra geniş güvenlik tedbirleri altında Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şüpheli M.A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Ben DEAŞ örgüt üyesiyim. 5 işyerini de ben yaktım. Yaktığım yerlerin önünde çekildiğim fotoğrafları örgüte Telegram üzerinden gönderdim. 2017-2018 yılında Dearz'da 1 yıl boyunca DEAŞ'la çatıştım. 2018 yılında Türkiye'ye kaçak yollarla girerek buraya yerleştim. En büyük amacım eğer siz beni bu akşam yakalamasaydınız patlayıcı maddeleri topladıktan sonra girişi en kolay bir polis merkezi belirleyip oraya girerek kendimi patlatmaktı" dediği öğrenildi.

Ayrıca zanlı M.A.'nın PKK ve DEAŞ üzerinde yapılan baskılar sonucu metropol şehirlerde eylem planlamanın imkansız hale geldiğini iş yerlerini ve ormanlık alanları ateşe vermelerinin onlar için değerli olduğunu belirttiği öğrenildi.

4 şüpheli daha yakalandı

B.A.'nın yakalanmasının ardından soruşturmayı genişleten polis ekipleri, devam eden operasyonlarda B.A. ile bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan toplam 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi. DEAŞ'lı canlı bomba M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken beraberindeki 4 kişi sınır dışı edildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber | Bursa'da canlı bomba tutuklanırken beraberindeki 4 kişi sınır dışı edildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı 3. Sayfa
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü Güncel
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 3. Sayfa
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti Politika
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev Politika
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev
Meteoroloji'den 8 kente 'çok kuvvetli' yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'özel okul' krizine ilişkin açıklama: Velilerin taleplerinin takipçisi olacağız
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'özel okul' krizine ilişkin açıklama: Velilerin taleplerinin takipçisi olacağız
Öfkeli kadın, park halindeki otomobile demir çubukla böyle saldırdı
Öfkeli kadın, park halindeki otomobile demir çubukla böyle saldırdı
EGM, 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
EGM, "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! Önerilerini 9 maddeyle sıraladı
Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! Önerilerini 9 maddeyle sıraladı
Rusya'da zehirlenen muhalefet liderinin durumu ciddi
Rusya'da zehirlenen muhalefet liderinin durumu ciddi
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı
Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi
Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Al Hilal-Al Ahli maçının 12. dakikasında baygınlık geçirdi
Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Al Hilal-Al Ahli maçının 12. dakikasında baygınlık geçirdi
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Nihat Doğan Yeşim Salkım Halit Ergenç
Spor Ali Koç Can Bartu Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Yunan Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Bursa'da canlı bomba tutuklanırken beraberindeki 4 kişi sınır dışı edildi - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 22:25:34. #1.15#
title