Son dakika haber | Burhaniye'de meydana gelen kazada yaralanan at uyutuldu
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Son dakika haber | Burhaniye'de meydana gelen kazada yaralanan at uyutuldu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Burhaniye ilçesinde, bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan at uyutuldu.

Son dakika haber | Burhaniye'de meydana gelen kazada yaralanan at uyutuldu
12.09.2020 16:43 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:47

Burhaniye ilçesinde, bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan at uyutuldu. Saip Hoca Bulvarı'nda meydana gelen kazada bacakları kırılan at acı çekerken kaza yerine çağrılan veteriner hekim Murat Turhan, atın uyutulmasına karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Saip Hoca Bulvarı'nda H.G. yönetimindeki 35 N 3336 plakalı otomobil, ilçe merkezine gelirken bir kadının yönetimindeki at arabasına çarptı. Hafif yaralanan kadın ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine götürülürken bacağı kırılan at için de veteriner çağrıldı. Hayvanı muayene eden veteriner hekim Murat Turhan, tedavinin mümkün olmadığını belirtirken uyutulmasına karar verdi. Uyutulan at belediye görevlilerince kaza yerinden alındı. Kaza yerinde önlem alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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