Bunalıma giren genç, kafasına ateş ederek hayatına son verdi
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Bunalıma giren genç, kafasına ateş ederek hayatına son verdi

17.10.2020 18:12 | Son Güncelleme: 17.10.2020 19:36
Bunalıma giren genç, kafasına ateş ederek hayatına son verdi

Kayseri'de bunalımda olduğu iddia edilen genç şahıs, tabanca ile kafasına ateş ederek hayatına son verdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesinde ikamet eden ve bunalımda olduğu iddia edilen 25 yaşındak, Hakan K, tabanca ile kafasına ateş etti. Genç şahısın evinden silah sesi duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

İkamete gelen 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Hakan K'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç şahısın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bunalıma giren genç, kafasına ateş ederek hayatına son verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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