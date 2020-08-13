Son dakika haber | Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 13 bin 893'e yükseldi
Son dakika haberleri... Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 482 kişi yaşamını yitirdi.
13.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:08
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 482 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 13 bin 893'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 482 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 13 bin 893'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 8 bin 479 kişinin de iyileştiği açıklandı.
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Kaynak: DHA