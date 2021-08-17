Son dakika haber: Bucak yangınıyla ilgili gözaltındaki 6 kişi serbest
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Son dakika haber: Bucak yangınıyla ilgili gözaltındaki 6 kişi serbest

Son dakika haber: Bucak yangınıyla ilgili gözaltındaki 6 kişi serbest
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre BURDUR'un Bucak ilçesinde, 11 Ağustos'ta çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, serbest bırakıldı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde, 11 Ağustos'ta çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, serbest bırakıldı.

Bucak'a bağlı Çobanpınarı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, 11 Ağustos günü saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kocaaliler beldesi Gökalan ve Çınar mahalleleri, Karaseki köyünün Özkaraseki bölümü ile Kargı ve Çobanpınarı köyleri, yangın nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. 3 uçak ve 7 helikopterle alevlere müdahale edilen bölgede Yangın Yönetim Merkezi kurulurken, ekipler bu noktadan yönlendirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yönetim merkezine geldi. Bakan Pakdemirli, yanan alanları helikopterle havadan inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Pakdemirli, yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.21 evin hasar gördüğü ve 7 mahallenin tahliye edildiği yangın; 6 uçak, 11 helikopter, 76 arazöz, 37 iş makinesiyle müdahale edilerek kontrol altına alınırken, 300 hektar alan zarar gördü. Yangınla ilgili 2'si Afganistan, 1'i Özbekistan uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, savcılık sorgularının ardından 4'ü de tutuklanmaları istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 


Son dakika haber: Bucak yangınıyla ilgili gözaltındaki 6 kişi serbest
Son dakika haber: Bucak yangınıyla ilgili gözaltındaki 6 kişi serbest

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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