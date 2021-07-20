Son dakika haber... Bozyazı'da şehit kabirlerine bayram ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Bozyazı'da şehit kabirlerine bayram ziyareti

Son dakika haber... Bozyazı'da şehit kabirlerine bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Bozyazı ilçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Kurban Bayramı'nda şehit kabirlerini ziyaret ederek dua edip, bayramlarını kutladı.

Mersin'in Bozyazı ilçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Kurban Bayramı'nda şehit kabirlerini ziyaret ederek dua edip, bayramlarını kutladı.

Kaymakam Alp Eren Yılmaz, beraberinde ilçe Jandarma Komutanı Serhat Karakuş, ilçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Can Biricik ile birlikte Kurban Bayramı'nda ilk önce Kaledibi Mahallesi Üç Ayak Mezarlığı'nda bulunan Şehit Astsubay Murat Namdar ve Şehit Er Turan Kılıç'ın kabirlerini ziyaret etti. Ardından Tekeli Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan Şehit Polis Sedat Yabalak'ın kabri ziyaret eden Yılmaz, kabirlerin başındaki şehit yakınları ile sohbet edip, bayramlarını tebrik etti. Yılmaz, "Sizler aziz şehitlerimizin bizlere emanetleri olan ailelerisiniz. Devletimiz her zaman yanınızda. Cennet vatanın aziz şehitlerini rahmetle anıyoruz" dedi.

Ziyarette ayrıca şehit kabirlerinin başında imamlar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. - MERSİN

Son dakika haber... Bozyazı'da şehit kabirlerine bayram ziyareti
Son dakika haber... Bozyazı'da şehit kabirlerine bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Soylu: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımızın ve ailelerinin...
Soylu: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımızın ve ailelerinin...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'nda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'nda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Diego Gökhan Gönül Sergen Yalçın Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Bozyazı'da şehit kabirlerine bayram ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 12:23:51. #1.15#

title