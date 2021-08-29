Son dakika haber | Bozkurt'taki selde içinden çektiği görüntülerin hafızalara kazındığı aracını arıyor
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Son dakika haber | Bozkurt'taki selde içinden çektiği görüntülerin hafızalara kazındığı aracını arıyor

Son dakika haber | Bozkurt'taki selde içinden çektiği görüntülerin hafızalara kazındığı aracını arıyor
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sularına kapıldığı aracının içinden o anları cep telefonu ile kaydeden İlhan Uğur Odacı, kurtulduktan sonra kaybolan aracını arıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sularına kapıldığı aracının içinden o anları cep telefonu ile kaydeden İlhan Uğur Odacı, kurtulduktan sonra kaybolan aracını arıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşandı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı, çok sayıda araç da sel sularına kapıldı.

Hurdaya dönen araçlar belirlenen noktalarda toplanarak, şasi numaralarından sahiplerine ulaşım sağlanıyor.

Sel sularından kaçmak isterken bindiği aracıyla yaklaşık 200 metre sürüklenen ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaşan İlhan Uğur Odacı da arayanlar listesinde.

İnebolu'da, hurdaya dönen araçların toplandığı alanı polis ekipleriyle birlikte dolaşan Odacı, aracını aradı.

Odacı, AA muhabirine, Bozkurt Orman İşletmesinde memur olarak çalıştığını, iş yerinde çalışırken sel uyarısı yapıldığını söyledi.

Uyarı üzerine hemen iş yerinden çıkıp park halindeki aracına bindiğini belirten Odacı, "En hızlı kaçma şekli araba diye arabaya binmiştim. Direksiyonu çevirdim, gaza basmamla arabanın yükselmesi bir oldu. Oradan aldı sürükledi. Yaklaşık 200 metre falan gittik." dedi.

Otomobiliyle sürüklenirken cep telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak istediğini anlatan Odacı, şöyle devam etti:

"Garip bir şekilde çok farklı bir metanet vardı üzerimde. Panik falan olmadım. Allah'tan olmamışım, yoksa araçtan atlardım. Parçamı da bulamazlardı belki. İnternet üzerinden bir paylaşım yapacaktım, internet gitti o ara. Normal video çektim, en azından yerimi bulsunlar diye. İşletmenin bir grubu var, oraya göndermeye çalıştım, o da olmadı. Daha sonra kurtulduktan sonra paylaşabildim."

İki yüz metre sürüklendikten sonra selin içindeki yığıntılara çarparak otomobilinin durduğunu anlatan Odacı, "Bir yerde ağaçlar falan yolu tıkamıştı. Bütün arabalar, ağaçlar oraya yığılıydı. Arabanın camından çıktım. Arabanın üzerine tırmanıp yan taraftaki balkona attım kendimi. O şekilde kurtuldum. Sonra araba gitti. Geceyi orada geçirdik. Ertesi gün AKUT ekipleri bizi kurtardılar." diye konuştu.

Sel sularında kaybolan aracını bulmak için İnebolu'ya geldiğini ifade eden Odacı ancak bulamadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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