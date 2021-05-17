Son dakika haber... Boşnak siyasetçi Bakir İzetbegovic, Gazze'deki masum sivillerin öldürülmesine tepki gösterdi Açıklaması
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Son dakika haber... Boşnak siyasetçi Bakir İzetbegovic, Gazze'deki masum sivillerin öldürülmesine tepki gösterdi Açıklaması

Son dakika haber... Boşnak siyasetçi Bakir İzetbegovic, Gazze'deki masum sivillerin öldürülmesine tepki gösterdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Vesna Besic - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bosna Hersek'te Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına ve bu saldırılarda çocuk ve sivillerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Bosna Hersek'te Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına ve bu saldırılarda çocuk ve sivillerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

İzetbegovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarının İsrail tarafından 70 yıldır yağmalanmaya devam ettiğini ifade ederek, "Çözümler üretilmeye çalışılıyor. Ülkeler tepki gösteriyor. İsrail'in yaptıkları kabul edilmiyor ancak İsrail yapmaya devam ediyor." dedi.

İsrail'i destekleyenlerin ise ülkenin bayrağını hükümet binalarına astığını belirten İzetbegovic, "Yıkıntılardan cansız çocuk bedenleri çıkarılıyor. Müslümanlar bir şeyler yapmak istiyor ama organize edilen bir savunma yok. Unutulmamalıyız ki Filistinliler Müslümanlar için önemli yerleri koruyor." diye konuştu

İzetbegovic, Müslümanlara İsrail'i boykot etme çağrısında bulunarak, İsrail'in yaptıklarının insan ırkı ve medeniyeti derinden yaraladığını vurguladı.

Bosna Hersek'te de 1990'lı yıllarda yaşanan savaşta binlerce çocuğun öldürüldüğünü anımsatan İzetbegovic, "Şiddetin her türlüsü aynıdır. Acımasız bir askeri güç sivillere saldırdığında her zaman aynısı olur. Bu Bosna Hersek'te de oldu, Suriye'de de şimdi Filistin'de. Maalesef bunlar gerçek adalet savunucuları bir dur demeden bitmeyecek." ifadesini kullandı.

İzetbegovic, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, sosyal medya hesabı üzerinden ülkesine destek verenler arasında Bosna Hersek bayrağına yer vermesine ilişkin, "Bize sormadan etmeden Bosna Hersek bayrağını koymuş zira Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) İsrail bayrağı yansıtıldı. En acıyan yerimizden vurmak için Filistin'i seçtiler." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistinlilere yapılanlara yüksek ses çıkaran nadir liderlerden birisi olduğunu vurgulayan İzetbegovic, şiddettin bir an önce sonlandırılması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vesna Besic

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