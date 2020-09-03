Son dakika haber! BOLU Yangını söndürmeye çalışırken yaralandı
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Son dakika haber! BOLU Yangını söndürmeye çalışırken yaralandı

Son dakika gündem haberi... Yangını söndürmeye çalışırken yaralandıBOLU'da, Baltalı köyünde ahır, samanlık, odunluk ve traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

03.09.2020 17:50 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:58

Yangını söndürmeye çalışırken yaralandı

BOLU'da, Baltalı köyünde ahır, samanlık, odunluk ve traktör yanarak kullanılamaz hale geldi. Evin sahibi Hatice Bayram (65) yangının evine sıçramasını önlemek için çaba harcadığı sırada ayakları yanarak yaralandı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Baltalı köyünde Hatice Bayram'ın oğlu Nihat ve gelini Elif Bayram ile birlikte yaşadığı evin bahçesinde yer alan ahır, samanlık, odunluk ve traktörde meydana geldi. Evin yanında bulunan boş haldeki ahırda sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede odunluk ve samanlığa daha sonra da bahçede bulunan traktöre sıçradı. Bir anda alevler içinde kalan ahşap yapıları görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Ev sahibi Hatice Bayram da yangının yaşandığı yerin hemen yanında bulunan evine yangının sıçramasını önlemeye çalıştı. Bayram, bu sırada ayakları yanarak yaralandı. Komşuları tarafından ayakları soğuk suya sokulan yaşlı kadın, daha sonra ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla eve sıçramadan söndürüldü. Söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Ahır, samanlık, odunluk ve traktör yanarak kullanılamaz hale geldi. Baltalı Köyü muhtarı Mustafa Şengöz, "Şiddetli bir hortum geldi. Hortumdan 5 yada 10 dakika sonra dumanlar yükselmeye başladı. Evin sahibi Elif hanım 'yangın var' diyerek bağırınca dışarı çıktığımda alevler yükselmişti. Hemen itfaiyeyi aradım. Kendi çabalarımızla yangına müdahale ettik. Evin sahibinin ayaklarında hafif şekilde yanık var. Yangın ahır kısmında başladı. Hayvan yoktu." dedi.

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Son dakika haber! BOLU Yangını söndürmeye çalışırken yaralandı

Kaynak: DHA

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