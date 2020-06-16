Son dakika haber... Bolu'da FETÖ şüphelisi çift adliyede
Son dakika gelişmesine göre Bolu'da FETÖ şüphelisi çift adliyedeBOLU'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 'Bylock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan dini nikahlı çift adliyeye sevk edildi.
16.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:32
Bolu'da FETÖ şüphelisi çift adliyede
BOLU'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 'Bylock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan dini nikahlı çift adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Bylock' kullandığı iddia edilen M.K. (27) ve dini nikahlı eşi R.T. (25) için yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, sorgularında suçlamaları reddettikleri öğrenildi.
Kaynak: DHA