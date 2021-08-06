Bolu'da ahır ve samanlık çıkan yangında kül oldu
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Bolu'da ahır ve samanlık çıkan yangında kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da ahır ve samanlık çıkan yangında kül oldu Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında ahır ve samanlık alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da ahır ve samanlık çıkan yangında kül oldu

BOLU - Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında ahır ve samanlık alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Dörtdivan ilçesi Deveciler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Gürsoy'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının alevleri rüzgarın da etkisiyle kısa sürede samanlığın bitişiğindeki ahıra sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bolu, Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan itfaiyesi ile 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında alev alev yanan ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ve dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da ahır ve samanlık çıkan yangında kül oldu
Bolu'da ahır ve samanlık çıkan yangında kül oldu
Bolu'da ahır ve samanlık çıkan yangında kül oldu
Bolu'da ahır ve samanlık çıkan yangında kül oldu
Bolu'da ahır ve samanlık çıkan yangında kül oldu
Bolu'da ahır ve samanlık çıkan yangında kül oldu
Bolu'da ahır ve samanlık çıkan yangında kül oldu
Bolu'da ahır ve samanlık çıkan yangında kül oldu
Bolu'da ahır ve samanlık çıkan yangında kül oldu
Bolu'da ahır ve samanlık çıkan yangında kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

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