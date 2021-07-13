Son dakika haber: Bodrum'da motosiklet virajda yoldan çıktı: 2 ölü
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Son dakika haber: Bodrum'da motosiklet virajda yoldan çıktı: 2 ölü

Son dakika haber: Bodrum'da motosiklet virajda yoldan çıktı: 2 ölü
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yoldan çıkarak 5 metre yükseklikten çalılık alana savrulan motosikletin Afganistan uyruklu sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Emre Özcan (26) hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yoldan çıkarak 5 metre yükseklikten çalılık alana savrulan motosikletin Afganistan uyruklu sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Emre Özcan (26) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir pizzacıda çalıştığı öğrenilen kimliği henüz belirlenemeyen Afganistan uyruklu genç idaresindeki 48 AGF 746 plakalı motosiklet virajlı yolda kontrolden çıkarak 5 metrelik çalılık alana devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yolcu konumunda bulunan Emre Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı. Ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 

 


Son dakika haber: Bodrum'da motosiklet virajda yoldan çıktı: 2 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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