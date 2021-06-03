Bodrum'da hayatını kaybeden yapımcı Hasan Saltık'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da hayatını kaybeden yapımcı Hasan Saltık'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

-Cenazenin havalimanına götürülmesi -Bodrum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden görüntü Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden yapımcı Hasan Saltık'ın cenazesi, hava yoluyla İstanbul'a götürüldü.

-Cenazenin havalimanına götürülmesi

-Bodrum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden görüntü Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden yapımcı Hasan Saltık'ın cenazesi, hava yoluyla İstanbul'a götürüldü.

Kalp krizi nedeniyle vefat eden Saltık'ın cenazesi, ailesi tarafından Bodrum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden alındı. Cenaze, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gönderildi.

Türkiye'deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Kalan Müzik'in sahibi 57 yaşındaki Hasan Saltık dün, Bodrum ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Bodrum'da hayatını kaybeden yapımcı Hasan Saltık'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi
Bodrum'da hayatını kaybeden yapımcı Hasan Saltık'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi
Bodrum'da hayatını kaybeden yapımcı Hasan Saltık'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi
Bodrum'da hayatını kaybeden yapımcı Hasan Saltık'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme'...
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme"...
Yapımcı Hasan Saltık'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
Yapımcı Hasan Saltık'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
İstanbul'da hafta sonu seçim heyecanı; 14 mahalle yeni muhtarını seçecek
İstanbul'da hafta sonu seçim heyecanı; 14 mahalle yeni muhtarını seçecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Beren Saat Ebru Gündeş Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Roland Garros Sergen Yalçın Servet Yardımcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum'da hayatını kaybeden yapımcı Hasan Saltık'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 16:44:06. #1.15#

title