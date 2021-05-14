Son dakika haber! BM Genel Sekteri Guterres'ten Gazze çağrısı: Zaten çok fazla masum sivil öldü

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı yoğun saldırıların ardından BM Genel Sekreteri Guterres,yaptığı açıklamada, "Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum.

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı yoğun saldırıların ardından BM Genel Sekreteri Guterres,yaptığı açıklamada, "Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü" dedi.

İşgalci İsrail'in şimdiye kadarki Gazze'ye karşı en yoğun saldırısını gerçekleştirdi. srail'in Gazze'ye yönelik aşlattığı harekatın ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Twitter hesabından açıklamada bulundu. "Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum" diyen Guterres "Bayram ruhuna saygı duyduğum için, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma, ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı