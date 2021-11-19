Son dakika haber! Bir binada patlama meydana geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Bir binada patlama meydana geldi

AA / Mutlu Erdem - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişiden bir baba ve çocuğu hayatını kaybetti.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişiden bir baba ve çocuğu hayatını kaybetti. Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Patlama sonucunda binanın bir bölümünde göçük oluşurken enkaz altından çıkarılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber! Bir binada patlama meydana geldi

Son dakika haber! Bir binada patlama meydana geldi

Son dakika haber! Bir binada patlama meydana geldi

Ankara Valisi Şahin'den Ankara'da bir binada yaşanan patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

Ankara Valisi Şahin'den Ankara'da bir binada yaşanan patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

 Bakan Koca, Keçiören'de patlama yaşanan binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi

Bakan Koca, Keçiören'de patlama yaşanan binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi

 Son dakika haberleri! Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

Son dakika haberleri! Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

AA / Mutlu Erdem - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title