Son dakika haber | Binlerce çocuk belediye şenliğinde doyasıya eğlendi
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Son dakika haber | Binlerce çocuk belediye şenliğinde doyasıya eğlendi

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Yerel

Son dakika haberi... Binlerce çocuk belediye şenliğinde doyasıya eğlendi Bingöl Belediyesi tarafından düzenlenen 4 günlük şenlikte binlerce çocuk, doyasıya eğlenerek pandemi günlerinin stresini üzerinden attı.

Binlerce çocuk belediye şenliğinde doyasıya eğlendi

BİNGÖL - Bingöl Belediyesi tarafından düzenlenen 4 günlük şenlikte binlerce çocuk, doyasıya eğlenerek pandemi günlerinin stresini üzerinden attı.

Bingöl Belediyesi, son 1,5 yıldır pandemi nedeniyle eğlenceye hasret kalan çocuklar için kolları sıvayarak 4 günlük "Çocuk Şenliği" düzenledi. 5 Temmuz'da merkez Yenimahalle Fatih İlköğretim Okulu'nda başlayan şenlik, 9 Temmuz'da Kentpark'ta sona erdi. Şehrin iki yakasında düzenlenen şenlikte binlerce çocuk atlıkarınca, gondol gibi oyun alanlarında eğlenirken, palyaço ve konserler eşliliğinde de pandemi günlerinin stresini üzerinden attı. Çocuk şenliğinde binlerce çocuğa ulaştıklarını söyleyen Bingöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mithat Kaya, belediye olarak etkinliklere devam edeceklerini belirtti. Kaya, "Pandemiden dolayı çocukların ve ailelerin evlerinde çok sıkıldıklarını biliyoruz. Biz de Bingöl Belediyesi olarak ilimizin iki yakasında 4 günlük çocuk etkinliği düzenledik. Bugün de son günümüz. Binlerce çocuğumuza ulaştık. Etkinliğimizin içinde çocuklara yönelik gondolumuz, konserlerimiz, palyaçolarımızla binlerce çocuğa bu şekilde hitap ettik. Bingöl Belediyesi olarak da etkinliklerimizi devam ettireceğiz yıl boyunca. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Unutulmaz bir gün olduğunu söyleyen ve doyasıya eğlenen çocuklardan Berra Bayram, "Bugün unutulmaz bir gün oldu, çok eğlendik. Gondola bindik, atlıkarıncalara bindik. Belediyemize bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Gönüllerince eğlendiklerini söyleyen Umut Yasin Baysan ise "Gondola bindik, balonlarla oynadık, canlı müzik eşliğinde eğlendik. Gönlümüzce bir gün yaşadık. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Pandemiden dolayı çok sıkıldıklarını belirten çocuklar, etkinliği düzenleyen Bingöl Belediyesi'ne teşekkür etmeyi unutmadı.

Son dakika haber | Binlerce çocuk belediye şenliğinde doyasıya eğlendi
Son dakika haber | Binlerce çocuk belediye şenliğinde doyasıya eğlendi
Son dakika haber | Binlerce çocuk belediye şenliğinde doyasıya eğlendi
Son dakika haber | Binlerce çocuk belediye şenliğinde doyasıya eğlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi

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