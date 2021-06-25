Bingöl'deki deprem güvenlik kameralarına yansıdı
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Bingöl'deki deprem güvenlik kameralarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameraları yansıdı.

Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameraları yansıdı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Bingöl merkez ve ilçelerinin yanı sıra komşu iller Elazığ, Tunceli ile Muş başta olmak üzere birçok noktadan da hissedildi.

Deprem anı Bingöl'de güvenlik kameralarına yansıdı. Kafelerde oturan vatandaşların depremle birlikte ayağa kalkarak dışarı kaçtıkları görüldü. - BİNGÖL

Bingöl'deki deprem güvenlik kameralarına yansıdı
Bingöl'deki deprem güvenlik kameralarına yansıdı
Bingöl'deki deprem güvenlik kameralarına yansıdı
Bingöl'deki deprem güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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