Son dakika haber... Bilecik'te 5 mutasyonlu vaka tespit edildi
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Son dakika haber... Bilecik'te 5 mutasyonlu vaka tespit edildi

04.02.2021 14:10 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:25
Son dakika haber... Bilecik'te 5 mutasyonlu vaka tespit edildi

Son dakika gündem haberine göre BİLECİK'te koronavirüs testi pozitif çıkan 5 hasta, mutasyonlu virüs taşıdığı belirlenerek tedaviye alındı.

BİLECİK'te koronavirüs testi pozitif çıkan 5 hasta, mutasyonlu virüs taşıdığı belirlenerek tedaviye alındı.

Bilecik'te, Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 testi yapılan 5 hastada tespit edilen virüsün, mutasyona uğramış virüs olabileceği şüphesi üzerine örnekler Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Burada yapılan incelemede, hastaların mutant vaka olduğu tespit edildi.Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 servisinde izole edilen hastaların tedavisine başlandığı belirtildi. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de hastaların temaslıları üzerinde filyasyon çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS

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