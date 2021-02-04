Son dakika haber... Bilecik'te 5 mutasyonlu vaka tespit edildi

BİLECİK'te koronavirüs testi pozitif çıkan 5 hasta, mutasyonlu virüs taşıdığı belirlenerek tedaviye alındı.

Bilecik'te, Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 testi yapılan 5 hastada tespit edilen virüsün, mutasyona uğramış virüs olabileceği şüphesi üzerine örnekler Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Burada yapılan incelemede, hastaların mutant vaka olduğu tespit edildi.Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 servisinde izole edilen hastaların tedavisine başlandığı belirtildi. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de hastaların temaslıları üzerinde filyasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS