Son dakika haber! Bıçaklayarak öldürdüğü iş arkadaşını önce hastaneye götürdü daha sonra polise teslim oldu
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Son dakika haber! Bıçaklayarak öldürdüğü iş arkadaşını önce hastaneye götürdü daha sonra polise teslim oldu

Son dakika haber! Bıçaklayarak öldürdüğü iş arkadaşını önce hastaneye götürdü daha sonra polise teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol ve viyadük işi yapan şirkette çalışan şahıs bıçaklayarak öldürdüğü iş arkadaşını hastaneye götürdükten sonra polise teslim oldu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol ve viyadük işi yapan şirkette çalışan şahıs bıçaklayarak öldürdüğü iş arkadaşını hastaneye götürdükten sonra polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçesinde yol ve viyadük işi yapan bir şirkete çalışan iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada C.G. iş arkadaşı Mustafa Erdoğan'ı bıçakladı. Zanlı C.G bıçakladığı arkadaşını aracına koyarak hastaneye götürdü, daha sonrada polise teslim oldu. Durumu ağır olan Mustafa Erdoğan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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