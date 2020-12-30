Son dakika haber: Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda sisli hava güzel manzaralar oluşturdu
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Son dakika haber: Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda sisli hava güzel manzaralar oluşturdu

30.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:41
Son dakika haber: Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda sisli hava güzel manzaralar oluşturdu

Son dakika gündem haberi: Türkiye'nin en büyük milli parklarından Beyşehir Gölü Milli Parkı, sabah saatlerinden itibaren bölgede etkili olan sis nedeniyle güzel görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin en büyük milli parklarından Beyşehir Gölü Milli Parkı, sabah saatlerinden itibaren bölgede etkili olan sis nedeniyle güzel görüntülere sahne oldu.

Sis nedeniyle ilçenin simgesi tarihi Taşköprü ve çevresinde, kartpostallık manzaralar oluştu.

Beyşehir Gölü kıyılarındaki parklara ve sahil şeridine gelen vatandaşlar ise sisli havada özçekim yaptı.

Kıyıda sisten kaybolan gölü izleyerek yürüyüş yapanların ve bisiklete binenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar da göldeki su kuşlarına simit atarak beslemeye çalıştı. İlçenin simgesi haline gelen minyatür Aşk Adası da sisle birlikte ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam etti.

Öte yandan görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle balıkçılar mesailerine ara vermek zorunda kaldı.

Göl kıyısında bisikletiyle gezen emekli Halil Gümüşel, ilçenin her mevsimiyle güzellikleri barındırdığını belirterek, "O yüzden, Beyşehir anlatılmaz yaşanır, diyorum. Bunu, dışarıdan ilçemize gelenler daha iyi biliyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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