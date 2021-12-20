Son dakika haber: Beypazarı'nda çocuk ve gençlere yönelik seğmen kursu - Haberler
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Son dakika haber: Beypazarı'nda çocuk ve gençlere yönelik seğmen kursu

Son dakika haber: Beypazarı'nda çocuk ve gençlere yönelik seğmen kursu
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Beypazarı ilçesinde genç ve çocuklar yönelik seğmen kursu düzenlendi.

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde genç ve çocuklar yönelik seğmen kursu düzenlendi.

Ankara Kulübü ve Beypazarı Belediyesi işbirliğiyle belediyenin Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezindeki kursta eğitimler, seğmen Muammer Akkaplan tarafından veriliyor.

Ankara Kulübü seğmeni Akkaplan, Kovid-19 salgınından 4 ay önce eğitimlere başladıklarını belirterek, "Ardından pandemi başladı ve eğitimlere ara verdik. Şimdi 3 haftadır eğitimlere kaldığımız yerden yeniden başladık. Ankara Kulübü olarak seğmenliğe ve seğmen eğitimlerine çok önem veriyoruz." dedi.

Ankara Kulübü Genel Başkanı Metin Özarslan'ın Beypazarı'yla çok ilgilendiğini ifade eden Akkaplan, "Burada seğmenlik adına çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Seğmenlik, Oğuzlardan gelen bir töredir. Seğmenler her devirde var olmuşlar." diye konuştu.

Son dakika haber: Beypazarı'nda çocuk ve gençlere yönelik seğmen kursu

Son dakika haber: Beypazarı'nda çocuk ve gençlere yönelik seğmen kursu

Son dakika haber: Beypazarı'nda çocuk ve gençlere yönelik seğmen kursu

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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