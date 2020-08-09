Bakırköy ve Beyoğlu'nda değnekçilik yapan 4 kişi gözaltına alındı İstanbul Beyoğlu'nda "değnekçi" diye tabir edilen 2 korsan otoparkçı suçüstü yakalandı. Bakırköy'de ise boş sokak için sürücülerden 10 lira isteyerek değnekçilik yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri korsan otoparkçılığı önleme amaçlı çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Beyoğlu'nda Taksim Turan Caddesi ve Basmalı Tulumba Sokak'ta 2 kişinin korsan otoparkçılık yaparak vatandaştan para istedikleri görülmesi üzerine takibe alındı. Takip edilen Cumali M. ve Selim Berk B. suçüstü yakalandı.

Şüpheliler hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.

BAKIRKÖY'DE DE İKİ DEĞNEKÇİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Bakırköy'de cadde ve sokaklardaki resmi otopark görevlilerinin çalışma saatlerinin bitmesiyle birlikte ortaya çıkarak, boş sokak için sürücülerden 10 lira isteyerek değnekçilik yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA